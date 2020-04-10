Крымским татарам в Крыму запретили проводить одиночные пикеты

В городе Судак крымские татары начали получать предупреждения от правоохранителей, пишет «ОВД-Инфо» со ссылкой на сообщения крымскотатарских активистов Наримана Джеляла и Рафата Чубарова.

Полицейские требовали от мужчин объяснений по поводу намерений принять участие в акции «Мир против насилия и оккупации. Марш достоинства» 3 мая.

Также силовики выдали в общей сложности семь предупреждений о недопустимости проведения политических акций 3 мая, 18 мая (День депортации крымских татар) и 26 июня (день флага крымско-татарского народа).

Отмечается, что запрещено проводить не только массовые мероприятия, но и одиночные пикеты.