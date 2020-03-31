В Москве возник дефицит волонтеров, помогающих пенсионерам во время карантина

Заявок от пожилых людей, которым нельзя выходить на улицу, в 4 раза больше, чем может обработать штаб волонтеров. Об этом корреспонденту Sobesednik.ru рассказал сотрудник горячей линии.

Ранее на базе организаций «Общероссийский народный фронт» и «Волонтеры-медики» запустили сервис, помогающий организоваться тем, кто хочет помочь пожилым людям с доставкой продуктов или лекарств в условиях карантина.

Многие из желающих принять участие в программе отмечают запутанную схему регистрации. Сейчас, по словам сотрудника штаба волонтеров, ее значительно ускорили. Для тех, кто хочет организованно помогать пенсионерам в столице, самый актуальный сайт — мывместе.мосволонтер.рф.

Ранее для того, чтобы стать волонтером, нужно было зарегистрироваться на сайте Добровольцев России и, получив ссылку на электронную почту, пройти две обучающие онлайн программы продолжительностью 2 часа. Однако после получения сертификатов об успешной сдаче с кандидатами в волонтеры обычно не связывались. Или связывались, но очень выборочно.

Сложности возникли в том числе и потому, что организаторам пришлось оперативно закрывать программу «Волонтеры Конституции» и открывать другую из-за изменившейся повестки.

Иван Козлов.