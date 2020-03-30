Смотрите канал "Культура": как горячая линия Собянина поддерживает москвичей

Корреспондент Sobesednik.ru выяснила, как московскому и подмосковному пенсионеру получить помощь на самоизоляции и что для этого нужно. Самое главное, скажем сразу, – это набраться терпения.

В Москве с 26 марта до 14 апреля введен обязательный домашний карантин для жителей, которым больше 65 лет. С 30 марта режим самоизоляции должны соблюдать и работающие москвичи и жители Подмосковья. Покидать квартиру можно для того, чтобы сходить в магазин за продуктами или за лекарствами в аптеку, выгулять домашнего питомца и получить экстренную медицинскую помощь.

На сайте правительства Москвы сообщается, что пенсионеры могут обратиться за помощью по телефону 8 (495) 870-45-09. Им помогут купить продукты, заплатить за ЖКХ, принести из аптеки лекарства.

В понедельник, 30 марта, корреспондент Sobesednik.ru решила испытать на себе помощь государства в трудную минуту и принялась названивать на горячую линию.

Помогают только пенсионерам 65+

В первый раз дождаться обратной связи мне удалось по меркам пандемии и вселенского хаоса довольно быстро. После того, как мне пришлось повисеть на линии 15 минут, со мной заговорил оператор. Выяснилось, что помощь может получить только москвич от 65 лет. Если, например, моей маме 64 года, у нее диабет второго типа и еще букет болячек, то рассчитывать на поддержку «от Собянина» она уже не может.

– Если вашей маме есть 65 лет, вам надо продиктовать точный адрес ее жительства и паспортные данные. Без них заявку принять не сможем, – сказала оператор.

Оставить «впрок» несколько заявок на разные дни – чтобы сегодня доставили колбаску, завтра таблетки, а послезавтра сгоняли за вас в банк – нельзя. Каждый раз нужно звонить и оставлять заявку заново.

«Паникуете? Смотрите поменьше новостей по телевизору»

По горячей линии можно получить и психологическую помощь, нажав в тоновом режиме кнопку «2». Протестировать этот режим работы у нас тоже получилось, но чтобы дождаться возможности поплакаться, пришлось потратить… 3 часа! Видимо, слабонервных москвичей гораздо больше, чем голодных.

В 15.30 на том конце провода наконец раздались гудки, и я смогла поговорить с оператором. Психолог внимательно выслушала жалобы на депрессию, нарушения в питании, обострившийся остеохондроз и невозможность в нынешней ситуации получить рецепт на антидепрессанты. После чего посоветовала:

– Вам нужно ограничить поток поступаемой информации. Сморите новости не больше одного раза в сутки и канал «Культура». Вы никак не можете повлиять на то, что сейчас происходит. Если хотите что-то узнать, лучше звонить нам, на телефон горячей линии. Мы вас проинформируем, не надо забивать голову ненужной и травмирующей вас информацией.

Если честно, то после трех часов, проведенных с телефонной трубкой у щеки, и активной гимнастики пальцев хочется сказать «Спасибо, но нет».

Еду принесут, а погулять с собакой — это как получится

В Московской области также разработан комплекс мер оказания адресной помощи одиноким пенсионерам, малоимущим, многодетным семьям. Как сообщается на сайте правительства Московской области, для выявления нуждающихся в помощи социальные службы обзванивают граждан из категорий риска и выявляют их потребности. Если телефон не отвечает, сотрудники соцзащиты приходят на дом.

В Подмосковье чиновники советуют в трудной ситуации обращаться в управление социальной зашиты населения по месту жительства. Они также предлагают звонить на горячую линию Всероссийского проекта #Мывместе 8-800-200-34-11.

Проект представлен во всех регионах, в том числе и в Москве. Корреспондент Sobesednik.ru дозвонилась на «горячую линию Воробьева» за 7 минут и выяснила, что принцип помощи подмосковным пенсионерам похож на московский: пожилой человек или его родственник оставляют заявку, и к пенсионеру приходят волонтеры. Они могут купить продукты, медикаменты, оплатить коммуналку и даже погулять с собакой. Но последнее «зависит от их загруженности». Оператор выразил сомнение, что при таком количестве заявок у волонтеров найдется время и на животное. Впрочем, получить помощь день в день и человеку точно не получится:

– Заявка обрабатывается 2-3 дня, звонков очень много, поэтому лучше звонить заранее.