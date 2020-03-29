Литургию в Исаакиевском соборе посетили более 50 прихожан и спикер Заксобрания

Председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров посетил службу в Исаакиевском соборе. Ранее губернатор Александр Беглов запретил посещать церкви всем, кроме работников.

Кроме депутата Макарова на божественную литургию, которую провел митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, в храме собрались порядка пятидесяти человек, причем многие, а также священники из них целовали иконы. «Фонтанка» отмечает, что лишь трое из прихожан были в защитных масках.

Ранее Sobesednik.ru писал о просьбе патриарха Кирилла в адрес верующих воздержаться от посещения церквей. Он также призвал выполнять требования властей по борьбе с распространением коронавируса.