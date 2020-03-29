Патриарх Кирилл призвал всех верующих не ходить в храмы и молиться дома

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился к верующим с просьбой соблюдать все предписания властей относительно борьбы с распространением эпидемии коронавируса и молиться дома. Об этом сообщает агентство ТАСС.

Таким образом он обратил внимание, что прихожанам стоит на время прекратить посещение церквей. Ранее об этом просил также мэр Москвы Сергей Собянин.

«Церковь призывает сегодня строго исполнять те обязательства, которые предлагаются сегодня санитарными властями России. Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословления, воздержаться от посещения храмов», — заявил патриарх Кирилл.

Напомним, что в России коронавирусом по официальным данным заражены уже 1534 человека, из них только в Москве заболели 1014.

В группе риска состоят, в частности, пожилые люди, однако, по данным оперативного штаба в Москве, множество больных не относятся к этой категории: 152 заразившихся за последние сутки из 197 относятся к возрастной категории от 18 до 65 лет. При этом заразились и 13 детей.