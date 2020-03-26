На заболевшей Грете Тунберг пиарятся российские "зеленые"

Шведская экоактивистка Грета Тунберг, как известно, заподозрила у себя недомогание, симптомы которого, как ей показалось, схожи с Covid-19.

Те же симптомы (усталость, озноб, боль в горле, кашель, температура) появились и у ее отца. Грета пожаловалась, что не может уточнить свой диагноз, потому что в Швеции возможно пройти тест на коронавирус только в самых тяжелых случаях.

Лидер одной из российских политических партий, специализирующихся на экологии, Руслан Хвостов решил помочь Грете и написал ей гостеприимное письмо. «Дорогая Грета, соратница, друг. Приглашаю тебя приехать к нам в Россию, чтобы проверить свои подозрения и быть уверенной в том, что здесь тебе окажут всю необходимую помощь и точно вылечат. Пусть правительству Швеции будет стыдно за то, что простая школьница должна в неведении сидеть дома и ждать своей участи. И таких людей, уверен, тысячи. У нас ты можешь сдать тест на коронавирус (COVID-19) без каких-либо крайних осложнений здоровья и получить необходимое лечение».

Тирады господина Хвостова вызывают по меньшей мере недоумение. Во-первых, Тунберг просто не пустят сейчас в Россию: граждане стран ЕС пока не имеют права на въезд, как раз чтобы не распространять здесь вирус. Во-вторых, возможно, «зеленому патриоту» это не известно, но в России тест на коронавирус тоже делают только в тяжелых случаях. Исключение составляют россияне, возвращающиеся из-за границы. При наличии температуры, боли в горле и кашле граждан России не тестируют. Впрочем, чего не сделаешь ради красивого, а главное – очень патриотичного пиара на пандемии? Поэтому г-н Хвостов продолжает:

«Наша страна славится хорошей медициной и профессионалами мирового уровня. Сейчас Россия оказывает помощь Италии, больше всех страдающей от смертельного вируса. У нас самая позитивная статистика заболевших по всей Европе, и всё потому, что отечественная медицина сделала иммунитет россиян куда более стойким к любым заболеваниям, чем любого европейца. Даже во время чумы, бушевавшей в Европе в XVII в., количество заболевших в нашей стране было наименьшим».

Умеете же вы хвастаться на пустом месте, г-н Хвостов! Пристыдить шведские власти и воздвигнуть на постамент свои – это пять! Давайте зачетку! На входной билет для своей партии на ближайшие выборы вы определенно наговорили. Не то что какие-нибудь активисты из Шиеса…

«Грета, приезжай – спаси себя и всё человечество! Тебе ещё предстоит спасать Мир!» – завершает свое приглашение заболевшей девушке эколог, чем как бы подтверждает, что в России проверяют далеко не всех и далеко не на всё.