Андрей Воробьев хочет заставить подмосковных школьников учиться летом

Власти Подмосковья не исключают, что школьники будут учиться летом в связи с вынужденными каникулами из-за COVID-19.

С соответствующим заявлением выступил губернатор Московской области Андрей Воробьев, передает ТАСС.

«Никто не собирается перегружать детей, с одной стороны, но, с другой стороны, оставлять такие пробелы серьезные мы тоже не можем», – пояснил глава региона.

С 23 марта по 12 апреля включительно все российские школы закрываются для профилактики распространения коронавируса. Ряд образовательных учреждений в это время переходят на дистанционное обучение.