Патриарх Кирилл настаивает на "усиленной" спецмолитве против коронавируса

Пресс-служба патриарха Московский и всея Руси Кирилла сообщила об утверждении им специальной молитвы, созданной для борьбы с распространением коронавируса. Её будут читать в храмах РПЦ, которые продолжают принимать прихожан и вести службы.

«Недопустимо легкомысленно относиться к коронавирусной инфекции, пренебрегать врачебными предписаниями, игнорировать профилактические меры, подвергая опасности заражения себя и окружающих», — уверены в религиозной организации.

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В Священном Синоде также призвали людей к «сдержанности, сохранению трезвомыслия и молитвенного спокойствия», подчеркнув, что «верующему человеку не следует поддаваться панике и страхам», вызванному «непроверенными» данными о пандемии, передает Znak.com.

Кроме того, пастырей, архипастырей, монашествующих и мирян попросили проводить «усиленную молитву о преодолении болезни и о даровании сил борющимся с нею врачам».

Напомним, ранее в РПЦ приняли свод правил о проведении служб в условиях эпидемии, по которому священнослужители должны носить перчатки, а задействованные в процессе столовые приборы должны быть одноразовыми.