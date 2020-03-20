"Черное небо" над Россией: "Газпром" дает регионам угля, а те не рады

Не только Красноярск задыхается от вредных выбросов. «Собеседник», понял, почему отравляют воздух Бурятии и Забайкалья.

«У нас мечты не сбываются», «Газ не для нас». С такими плакатами в начале марта жители Улан-Удэ вы-шли на акцию с требованием газификации региона.

В январе этого года в столице Бурятии, как и в нашумевшем Красноярске, был введен режим «черного неба». Из-за погодных условий и работы предприятий в воздухе скопились вредные примеси, людям было рекомендовано не выходить из дома. Опасность возникла из-за работы угольных котельных и угольной же ТЭЦ: республика никак не может добиться программы газификации.

«Газпром» считает газификацию «нецелесообразной» из-за высоких расходов на трубу и переоборудование жилых домов и промышленных предприятий. У региональных властей денег, чтобы профинансировать «национальное достояние», нет.

Местная жительница Мария Авсиевич создала адресованную федеральному Минздраву интернет-петицию с просьбой обратить внимание на проблемы Улан-Удэ. Но и это пока не помогает.

– Дым накрывает город густым смогом. Мы строим стадионы, ледовые катки, водим детей в спортивные секции, заботимся о здоровом будущем. Но все это практически теряет смысл! – негодует Авсиевич.

Если в Красноярске на отоплении вредным углем зарабатывает олигарх Андрей Мельниченко, то в Улан-Удэ ТЭЦ связана с государством. Местная станция входит в состав ПАО «ТГК-14». Согласно списку аффилированных лиц, 39,81% акций общества находится у ООО «Энергопромсбыт» – дочерней структуры РЖД. Основной же пакет через управляющие компании контролируется НПФ «Благосостояние». Он в свою очередь принадлежит той же РЖД, госкорпорации ВЭБ и… Газпромбанку.

Так что «Газпрому» незачем газифицировать Бурятию – он и так зарабатывает на отоплении республики углем. Похожая ситуация сложилась и в Чите.

Уголь же для ТГК-14, как удалось установить, стало поставлять некое ООО «Вектор». Им владеет бизнесмен Лю Байпэн.