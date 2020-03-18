Племянница Юрия Гагарина о его вдове: Сколько слез в подушку было пролито! 

На 85-м году жизни скончалась вдова первого космонавта мира Юрия Гагарина Валентина Ивановна Гагарина. Племянница Юрия Алексеевича Татьяна Дмитриевна Филатова рассказала Sobesednik.ru, что Гагарину похоронят 20 марта на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищах рядом с космонавтом Алексеем Леоновым. Как известно, прах самого Юрия Гагарина захоронен в Кремлевской стене.

— Последние пару лет она неважно себя чувствовала, все-таки возраст давал о себе знать, — говорит Татьяна Дмитриевна, которая со дня основания в 1970 году работает в музее имени своего знаменитого дяди в городе Гагарин Смоленской области. — Каждый год Валентина Ивановна обязательно приезжала на место гибели Юрия Алексеевича во Владимирскую область. А потом уже не могла. И нас часто посещала, за все годы передала большое количество экспонатов, участвовала в жизни нашего музея. Мы часто созванивались, она в последнее время жаловалась на здоровье. Но до последнего момента была полностью на самообслуживании. Сама и убиралась, и стирала, и готовила. Не хотела кого-то обременять. Говорила мне: «Если я сама могу, почему кто-то должен за меня это делать?!» А потом, когда человек ничего не делает и сидит, он гораздо быстрее уйдет в мир иной. И она это понимала очень хорошо.

— Нам кажется, что после гибели супруга в 1968 году Валентина Ивановна стала несколько нелюдимой что ли…

— Нет, что вы! Понимаете, она всю свою жизнь жила ради мужа, ради детей. Ее мир – это ее семья. Боже упаси, сказать, что она была нелюдима. В Звездном городке, где Валентина Ивановна жила, ее все очень хорошо знали, со всеми встречалась, общалась, всем улыбалась, была открытой. Были у нее подруги среди жен космонавтов, да и сами космонавты с ней дружили. И мы к ней приезжали. Просто она закрыта была для прессы. Может быть, и правильно делала. Во время «перестройки» все разнуздались, стали принижать то, чем мы раньше гордились. В том числе и заслуги перед страной Юрия Гагарина. И Валентина Ивановна это очень переживала. Сколько слёз в подушку было пролито! Эти мерзавцы, которые писали всякие гадости, видимо, по себе меряли. Они же не знали Гагарина! Поэтому в свое время она закрылась от журналистов.

— Тамара Дмитриевна, когда погиб муж Валентины Ивановной, ей было всего 32 года. Молодая женщина! Могла бы во второй раз выйти замуж…

— … думаю, и никто бы ее за это не осудил, все бы поняли. Но она была однолюбка. Всю свою жизнь посвятила дочерям Лене и Гале, внукам. Раньше любила своего Юрочку, он для нее был ВСЕ. Почитайте ее книгу «108 минут и вся жизнь». Там столько любви, столько обожания своего мужа! С одной стороны, это страшная трагедия: такая молодая и осталась вдовой. Но почти одиннадцать лет с Юрием Алексеевичем она прожила счастливо. И не хотела это счастье терять, не хотела менять на что-то. Может быть, считала, что более достойного мужчины нет в этом мире?!