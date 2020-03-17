Рита Грачева, которой муж отрубил кисти рук, объяснила претензии к государству

Маргарита Грачева – женщина, которой муж из ревности отрубил кисти рук, прокомментировала Sobesednik.ru отказ Минюста России в выплате компенсаций.

Накануне Россия направила в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) последние возражения перед рассмотрением жалоб четырех россиянок, обвинивших государство в неспособности защитить их от домашнего насилия и в дискриминации. Минюст России направил в Страсбург свои возражения, выступив против компенсаций жертвам домашнего насилия. По мнению Уполномоченного России при ЕСПЧ, замминистра юстиции Михаила Гальперина, согласно статье 3 Конвенции о защите прав и свобод человека (запрещение пыток) государство не может быть ответственным за ситуации заявительниц, поскольку «страдания и травмы причинялись им в результате действий частных лиц (а не должностными лицами)».

Маргарита Грачева, которую ревнивый муж вывез в лес, пытал и отрубил руки, объяснила Sobesednik.ru свое несогласие с позицией Минюста и рассказала, как живет сейчас после того ужаса.

– Протезы, реабилитация — это все немало стоит, хотелось бы получить компенсацию, – говорит Маргарита. – Я не могу снять вину с государства. Была проявлена, как минимум, халатность. Ведь за месяц до происшествия я обращалась в полицию, но никто ничего не сделал.

– Как вы сейчас живете, чем занимаетесь?

– Мы с детьми переехали в Питер и пока обживаемся здесь. У меня были в этом городе предложения по работе в моей же сфере — маркетинг, реклама. Планирую выйти на работу.

– Что за компания?

– Я не раскрываю своих планов, не афиширую район, в котором сейчас живу. У меня уже были инциденты, когда и машину повредили, и комментарии оставляли неприятные. 2 года прошло, но забыть эту историю не получается. Ко мне до сих пор приезжают иностранные съемочные группы — из Канады, Франции, Японии. Все они снимают материалы про домашнее насилие.

– Как ваше здоровье сейчас?

– В октябре у меня была последняя операция, после нее реабилитация уже закончилась. Рука сейчас работает процентов на 15. Но это даже неплохо: когда ее пришивали, прогноз был на 1 процент. А так многие вещи учусь делать заново. Моюсь левой рукой, так как протез, который у меня вместо правой руки, мочить нельзя. Писать пока вообще не получается, расписываюсь в документах протезом — так удобнее.

– От коронавируса изолируетесь?

– Вы знаете, в Питере обстановка намного спокойнее, чем в Москве и Подмосковье. Никто не паникует, из магазинов продукты не сметают, учреждения не закрывают. В родном Серпухове обстановка нервознее – мне присылают оттуда сообщения.