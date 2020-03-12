Из-за COVID-19 в Италии запрещены свадебные и похоронные церемонии

Общенациональный карантин в Италии привел к тому, что в стране практически не проводятся свадьбы и похороны.

Как передают корреспонденты CNN, в Риме им только один раз удалось увидеть, как к церкви подъехал катафалк и священник вышел, чтобы прочитать короткую молитву.

Во вторник, 10 марта, правительство Италии ввело общенациональный карантин. Закрыты все учебные, культурные и развлекательные заведения, отменены массовые мероприятия. Накануне, 11 марта премьер-министр Джузеппе Конте распорядился до 25 марта приостановить неосновную торговлю, а также оказание услуг. Мера затронет все магазины, не считая продуктовых, а также рестораны и бары. Кроме того, не будут работать парикмахерские.

На данный момент в Италии зафиксировано свыше 12,4 тысяч случаев заражения COVID-19, 827 инфицированных скончались.