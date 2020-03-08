Ограничительные меры из-за коронавируса затронут более четверти населения Италии

В Италии ввели ограничения на въезд и выезд для автономной области Ломбардия и 14 северных провинций из-за COVID-19.

Соответствующий указ подписал премьер-министр Италии Джузеппе Конте, пишет Corriere della Sera,

Введенные меры будут действовать как минимум до 3 апреля и затронут, помимо Ломбардии, провинции Модена, Парма, Пьяченца, Реджо-Эмилия, Римини, Пезаро-э-Урбино, Венеция, Падуя, Тревизо, Асти, Вербано-Кузьо-Оссола, Новара, Верчелли и Алессандрия.

С указанных территорий запрещается въезд и выезд, также возбраняются перемещения внутри них. Исключение может быть сделано только ради серьезных обстоятельств рабочего или семейного характера. Кроме того, на территорию провинций могут возвращаться их жители.

Как отмечает издание, ограничения затронут свыше четверти населения Италии.

По последним данным, число случаев COVID-19 в стране превысило пять тысяч, более 230 человек скончались.