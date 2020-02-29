Дата плебисцита и Роструд против выходных: юридические итоги недели

Sobesednik.ru — о новых инициативах и прочих юридических новостях за неделю с 24 по 29 февраля.

Во-первых, что касается Конституции. Триллер или спецоперация по привычному закручивает дальше свой маховик. Народ оказалось за поправки, правда, их не видел почти никто. Только доносится разное: то сенаторам пожизненное заседание в палате, то границы России незыблемы (расширяться тоже территория не сможет — ох, в такой спешке можно всякого ждать) и прочее. А в Основном законе еще с какой-то стати — нормы про пенсии да прожиточный минимум.

Впрочем, не с какой-то — население поправки не читало, но одобряет, а власти это и надо. Неслучайно голосовать будут одним махом — «да» за все грядущее, прогрессивное, или «нет» — в дремучее настоящее. Такая вот «вилка» вырисовывается.

Советом Федерации утвержден порядок рассмотрения проекта закона о внесении поправок в Конституцию РФ. На самом деле он не отличается от статей 108 и 136 Основного закона. Поправки будут считаться принятыми, если за его одобрение проголосует не менее трех четвертей от общего числа членов Совета Федерации, а также должно быть одобрение парламентов не менее чем двух третей субъектов РФ.

Про народное голосование — ничего, но дата уже есть — 22 апреля. Кстати, по закону оно и не нужно, достаточно волеизъявления сенаторов и представительных органов субьектов РФ. Но народ как фиговый листок обязан стать соавтором этой юридической загогулины.

Остальное меркнет перед этой грандиозной постановкой, его укажем одной строкой.

С 1 апреля 2020 года вводятся максимальные размеры платы, взимаемой банками в системе быстрых платежей. Такие услуги, например, как оплата транспорта, услуг связи и интернета, оплата потребительских товаров не может быть больше 0,4%, по другим платежам — 0,7%.

К слову, за оплату услуг ЖКХ кредитные организации, платежные агенты, банковские платежные агенты и операторы почтовой связи также вправе удержать комиссионное вознаграждение за выполнение таких операций. Только на этой неделе в Госдуму поступил законопроект о запрете на взимание такой комиссии…

А вот Роструд немного осадил тех работодателей, которые предоставляют дополнительный выходной перед праздниками. Если в приказе не будет установлено, что этот выходной оплачивается, то налицо уменьшение нормы рабочего времени и, как следствие, уменьшение зарплаты. Хороших выходных!