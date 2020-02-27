Первая любовь Немцова: Я называла Борю "сексуальный мозг"!

27 февраля – 5 лет со дня гибели Бориса Немцова. Актриса Наталья Лапина была первой любовью политика. Он не терял связь с ней до последнего дня. Каким был Немцов, в эксклюзивном интервью Sobesednik.ru вспоминает сама актриса.

«Он не знал, кто его отец»

– С Борей мы встретились на теннисном корте в городе Горький, – говорит Наталья. – Я пришла в парк, а он там играл в теннис. Я увидела его и не могла оторваться. До сих про помню его первую фразу. Он сказал: «Девушка, у вас очень информативный взгляд!» С тех пор начали встречаться. Мы были студентами: молодость, романтика…

Боря меня формировал. Учил, например, как нужно постоять за себя. Это мне очень помогло в дальнейшем. Сейчас на меня стаю собак спустят – я не испугаюсь. Любые пули выдержу! Это все благодаря ему. В момент нашей встречи Боря учился в университете ядерной физики и не думал, что станет губернатором. Он был амбициозным и очень умным, но о политике даже не помышлял.

Наталья Лапина / фото из личного архива

– В отношениях с вами Немцов был романтиком?

– Конечно! Он меня ждал на лавочке у моего подъезда в красном костюме с лампасами. Мы любили ездить на трамвае... Моя покойная мама варила ему борщ, потому что его мама с утра до ночи работала детским врачом. И ей даже покормить его было некогда. Мы с Борей во многом похожи. Он, например, как и я, не знал, от кого родился. Мама у него – чистокровная еврейка, а отца он никогда не видел. У меня похожая история. Я до сих пор не знаю, кто мой настоящий папа.

– Почему вы расстались с Немцовым?

– Я уехала в Германию сниматься в кино. А у него сразу появились жены, дети, потом началась политика. Он был нарасхват!

«Купил мне место на кладбище»

– Спустя несколько лет после расставания с Немцовым вы переехали в США. Поддерживали с ним отношения?

– Конечно. Мы все время были на связи, общались. Он постоянно звонил мне в Америку. Боря был очень легким в общении, без всяких понтов. Когда мне было грустно, он всегда устраивал какие-то праздники.

Однажды приехал в Америку и говорит: «Мне хочется повести тебя на шопинг и что-то купить!» Другая бы сразу приобрела себе дорогую шубу, а я купила кроссовки, спортивный костюм, пару маек и шляпку! Мы с ним ходили в шесть утра в спортзал. Боря был очень дисциплинированным – любил заниматься спортом с утра.

Кстати, ему я посвятила песню «В твоей постели». Она стала настоящим хитом! Я всегда называла Немцова «сексуальный мозг». Он был редким мужчиной – таких больше нет. После него я никого даже близко похожего на него в России не встретила и не встречу. Боря – уникальный. Во всем мне помогал, в том числе и с похоронами мамы.

– Сам предложил помощь?

– Да. Когда у меня умерла мама, я была в США. Понимала, что не могу прилететь в этот же день в Россию. Позвонила Немцову. Сказала: «Боря, папа (Наталью вырастил человек, которого она считала своим отцом. Но проведенный на одном из ток-шоу анализ ДНК показал отсутствие родства. – Ред.) этого не переживет!». Он все понял.

Через пятнадцать минут в дверь к моему отцу постучали люди от него. Они все организовали на высшем уровне, включая поминки. Папа палец о палец не ударил. Боря еще купил четыре места на кладбище – для мамы, папы, моей сестры и меня. Теперь я знаю, где буду похоронена. Вот такой у меня друг. Стоило сделать один звонок – и все решено.

«Бабы сами навязывали ему детей»

– У него было немало женщин. Вы с ними знакомы?

– Нет. Но женщин у него было действительно много. И все хотели от него рожать. Я ему даже как-то сказала: «Боря, ты предохраняйся в конце концов!» Он очень любил свою первую дочь Жанночку. А с остальными детьми не особо общался. Бабы сами навязывали ему их. В результате после смерти началась дележка наследства. Это ужасно!

– Вы были на похоронах?

– Была. Замаскировалась так, чтобы меня никто не узнал. Не хотелось встречаться с его женщинами. Четыре часа простояла в очереди. Так замерзла! Но я должна была с ним проститься.

Боря был моей первой любовью, как и я его. До сих пор помню, как он однажды бухнул и сказал: «Лапина, я тебя никогда не забываю! Ты – моя первая любовь!» Он так растрогался в этот момент, что даже пустил слезу. Я его тоже всегда помню!