"Слишком многие не хотели бы, чтобы эта книга выходила в свет"

Экс-глава Серпуховского района Александр Шестун, недавно прекративший сухую голодовку по просьбе ЕСПЧ, выпустил вторую часть книги «Непокорный арестант».

В первой части Шестун рассказал о своих сокамерниках по «Лефортово» и другим изоляторам. Вторая часть — более личная, но шокирующих фактов и историй автор обещает не меньше. Шестун рассказывает, как проходил через длительную голодовку, как перенес клиническую смерть и как его пытались поместить в «Кащенко».

— Нам стоило больших трудов не только собрать все записи моего супруга, которые он передавал из различных СИЗО, воедино, но и напечатать эту книгу, — рассказывает жена «непокорного арестанта» Юлия Шестун. — Слишком многие люди, в том числе и персонажи, упоминаемые в тексте, очень не хотели, чтобы эта книга выходила в свет. Но мы совершили маленький подвиг и мы будем благодарны каждому читателю, который оценит наши усилия.

Самый мощный отрезок книги — детальный рассказ об «игорном деле», в результате которого теперь уже бывший генпрокурор Юрий Чайка едва не лишился поста.

Напомним, что в конце января Первый апелляционный суд общей юрисдикции оставил без изменений решение Мосгорсуда о продлении Шестуну ареста на три месяца, хотя по действующему законодательству человека нельзя содержать под стражей во время следствия дольше полутора лет.

Шестун был арестован в июне 2018 года, в день подачи документов для участия в выборах главы района. Ранее он опубликовал аудиозаписи бесед с высокопоставленными чиновниками со Старой площади, в которых содержались угрозы «переехать катком», «пустить по миру» и «не дать устроить второй Волоколамск».

Александр Шестун активно выступал против мусорного полигона «Лесная», от которого страдает весь район. За время, проведенное в заключении, Шестун держал несколько голодовок. Последняя была самой продолжительной — более двухсот дней.