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Юрист о "шереметьевском отце": Его хотят закрыть по надуманным обвинениям

Общество
00:47, 14 февраля 2020

Меркулов и Гаврилов в Москве
Меркулов и Гаврилов в Москве

Задержанный в аэропорту Хабаровска сотрудниками Cледственного комитета (СК) Виктор Гаврилов, который в январе оставил двоих сыновей в Шереметьево, накануне обратился за помощью к депутату Госдумы Ивану Пиляеву и юристу Денису Меркулову:

Наряду с уголовным делом об оставлении детей в опасности Гаврилова обвиняют в истязании детей, а также в краже. «Его хотят "закрыть" по надуманным обвинениям», — считает юрист и общественный деятель Денис Меркулов, который помогал Гаврилову в Москве.

— Он, знаете, человек неплохой, — рассказал Меркулов Sobesednik.ru. — Немножко угрюмый. Он вырос в детдоме и кажется жестким. Но если пообщаться, то проникаешься [сочувствием] к его судьбе. Я сначала тоже ему не верил, но сейчас чисто по-человечески мне его жалко. Его жена пять раз была в розыске в Комсомольске-на-Амуре и Хабаровске, ее волонтеры искали. У него печальная судьба, и он на самом деле любит детей.

— Это крик души, — говорит Меркулов о поступке Гаврилова. — Он говорил мне: «Я думал, что оставляю детей государству. Я оставлял их с запиской, с документами. Думал, что таким образом смогу потом их вернуть. Теперь я понимаю, что совершил глупый поступок и теперь меня будут рвать на части».

По словам Меркулова, Виктор Гаврилов, прежде чем уехать в Москву, просил бабушку (мать жены) посидеть с детьми, но та отказала. А оставлять детей жене мужчина не хотел, поскольку мать неоднократно бросала их.

Кроме того, Виктор неоднократно обращался в местные органы опеки и ранее передавал детей в Центр содержания, чтобы уехать на заработки.

Гаврилов якобы планировал, что, оставив сыновей в Шереметьево, сможет вернуть их со временем и устроиться на работу:

— Виктор нормальный мужик и хотел работать, чтобы прокормить детей. Власти региона стараются Виктора «упрятать», потому что он несколько раз показывал, что ему тяжело, он писал обращения с просьбами о помощи, но никакую помощь он не получал, — поясняет Меркулов. — Он мне говорил: «Знаешь, наверно, Богом суждено было, чтобы к этой проблеме было подключено так много внимания». Ему не помогли в Хабаровске, он решил искать помощи в Москве. Я уверен, что кто-то из чиновников и, быть может, президент, когда узнали о ситуации, потребовали разобраться, почему мужчине не помогли. Но в Хабаровске решили разобраться по-своему: Виктора сняли буквально с трапа самолета, хотя он не собирался скрываться. Он прилетел из Москвы с двумя адвокатами и съемочной группой.

На фото: игрушки для детей, купленные Гавриловым вместе с Меркуловым в Москве

Пока реальное обвинение против Гаврилова, по словам юриста, только одно — оставление детей в опасности. Что же касается истязания, то, по словам Меркулова, за основу обвинения приняли рассказ одного из детей психологу о том, как сыновья и папа играли, кидая друг в друга валенками:

— Этот состав отвалится, — уверен Меркулов. — Что касается кражи, то это гражданско-правовые отношения, а не уголовное дело: Виктора обвинила в краже женщина, которая, мягко говоря, была его воздыхательницей. Она ему раньше давала деньги (по словам Гаврилова, сначала женщина давала ему 70 тысяч рублей наличными, а в последний раз перевела на карту 100 тысяч). Эта женщина объяснила следователю, что хотела пойти с Виктором в сауну, но он отказался… Хотела любви — не получилось. Это позор, конечно. Мы ждем, что получим эти протоколы.

По мнению юриста, Гаврилова хотят «закрыть» по надуманным обвинениям, поскольку реальный срок ему грозит только по статье «истязание», а оставление детей в опасности наказывается условным сроком от 1 до 3 лет. Между тем, как ожидается, в пятницу, 14 февраля, на заседании Центрального районного суда Хабаровска Виктор Гаврилов будет арестован.

Рубрика: Общество

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