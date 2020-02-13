Разведчик Михаил Любимов: Ботян мог взорвать половину Парижа

Михаил Любимов, советский разведчик и полковник внешней разведки в отставке, отреагировал на смерть коллеги: старейший советский разведчик, ветеран Великой Отечественной войны, Герой Российской Федерации Алексей Ботян скончался на 104-м году жизни.

По одной из версий, именно Алексей Ботян стал прототипом главного героя фильма «Майор Вихрь»: именно под его руководством был спасен от разрушения отступавшими в 1945 году нацистами Краков.

— Прототип — понятие относительное. Алексей Николаевич и без Юлиана Семенова (писатель, автор романа «Майор Вихрь». — Авт.) был крупной боевой фигурой. Легендарный диверсант, партизан, — рассказывает Sobesednik.ru Михаил Любимов. — К тому же преклоняюсь перед ним как перед участником Второй мировой войны.

К сожалению, мы не были знакомы. В разведке ведь много направлений. Я, например, занимался политической разведкой, а Ботяна использовали на случай войны. Допустим, начинается война — он тут же должен взорвать половину, например, Рима или Парижа. Конечно, светлая память такому легендарному человеку и мои соболезнования его родным.