Ушел из жизни советский разведчик Алексей Ботян, спасший в 1945 году Краков

Герой России Алексей Ботян, сумевший предотвратить уничтожение фашистами Кракова, скончался на 104-м году жизни.



Как сообщило ТАСС со ссылкой на пресс-бюро СВР, Ботян умер в ночь на 13 февраля. Отмечается, что 10 февраля ему исполнилось 103 года.

Алексей Ботян родился в 1917 году на территории Виленской губернии Российской империи (ныне — Воложинский район Минской области Белоруссии). В 1939 году он командовал зенитным орудием в польской армии, а в октябре 1939-го получил советское гражданство. Ботян оборонял Москву, а с января 1943 года принимал участие в так называемой рельсовой войне, в ходе которой уничтожались коммуникации и линии связи в тылу врага. После этого в составе партизанской группы он сражался на территории Украины, Белоруссии, Польши и Чехословакии.

Одной из самых известных операций в биографии Алексея Ботяна стало освобождение Кракова зимой 1945 года, когда группа под его руководством предотвратила подрыв фашистами плотины водохранилища на реке Дунаец.

После войны Ботян остался работать во внешней разведке в качестве разведчика-нелегала. В мае 2007 года ему было присвоено звание Героя России.





