Более 1,5 тысячи человек лишились крова в результате беспорядков в Казахстане

Число жертв массовых столкновений в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана составило 10 человек.

Ранее сообщалось о восьми погибших. По словам вице-министра здравоохранения Ляззат Актаевой, еще два человека скончались в больнице после операции, передает «Интерфакс». Уточняется, что у них были травмы, несовместимые с жизнью.

По данным телеканала «Хабар 24», свыше 1,5 тысячи человек лишись жилья в результате произошедшего. Их временно разместили в детском саду и мечети, местные жители помогают им теплой одеждой и вещами.

«В ходе массовых беспорядков погибли 10 человек, 43 были госпитализированы. На сегодня остаются 39 госпитализированных», – приводит ТАСС слова замминистра внутренних дел Алексея Калайчиди. Он добавил, что среди пострадавших – пять сотрудников полиции, трое из них получили огнестрельные ранения.

Калайчиди рассказал, что у участников беспорядков изъяты два охотничьих оружия, два пистолета, а также 54 бутылки с зажигательной смесью. Он подчеркнул, что правоохранители оружие не применяли, так как конфликт «происходил в населенном пункте в ночное время».

Массовые беспорядки в Кордайском районе Жамбылской области Казахстана разгорелись в ночь на субботу, 8 февраля. По словам министра информации и общественного развития страны Даурена Абаева, причиной столкновений стали действия провокаторов, которые перевели бытовой конфликт «в межэтническую плоскость».

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил наказать сотрудников государственных органов, допустивших беспорядки, и пообещал оказать помощь пострадавшим. В Кордайском районе объявлен режим ЧС.

Как пишет агентство «Казинформ», МВД Казахстана возбудило уголовные дела по статьям об организации и участии в массовых беспорядках и об убийстве.