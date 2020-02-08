Конфликт на юге Казахстана, унесший восемь жизней, охарактеризовали как бытовой

Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев сообщил, что причиной массовой драки и беспорядков на юге страны стал бытовой конфликт.

Конфликтная ситуация завязалась в пятницу, 7 февраля, после стычки полицейских с семьей мужчины, который пытался скрыться от правоохранителей. На сотрудников напали и закидали камнями их машину. В ночь субботу появилась информация о массовой драке в селе Масанчи. Также сообщалось о поджогах домов и стрельбе. Восемь человек в результате столкновений погибли.

«Произошла трагедия, погибли люди. К сожалению, это стало возможным в том числе благодаря провокаторам, которые подстрекали перевести бытовой конфликт в межэтническую плоскость», — цитирует министра Абаева ТАСС.

Президент Касым-Жомарт Токаев для разбирательства ситуации поручил создать правительственную комиссию под руководством премьер-министра Бердибека Сапарбаева.