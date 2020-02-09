У "Китай-города" на акции против системы распознавания лиц задержаны четверо

В Москве сотрудники полиции задержали участников акции «Следуй», выступающих против внедрения системы распознавания лиц.

Как пишет Znak.com со ссылкой на сообщения активистов в соцсетях, задержание прошло у станции метро «Китай-город». Четверо задержанных доставлены в ОВД.

Как рассказала в эфире радиостанции «Эхо Москвы» инициировавшия акцию художница Катрин Ненашева, в ходе перформанса загримированный человек «становится к камере и какое-то время находится с ней один на один». Смысл в том, чтобы определить, какие маски защищают от программы распознавания лиц. Таким образом активисты пытаются изобрести способ избежать «тотальной видеослежки», обманув городскую систему видеонаблюдения, которая начала активно внедряться в Москве три года назад.

К началу 2019 года в столице были установлены примерно 170 тысяч камер, распознающих лица. В сентябре должно завершиться внедрение системы с этой же функцией в Московском метрополитене. Система видеонаблюдения в Москве является крупнейшей в мире. Власти города объясняют важность ее внедрения необходимостью обеспечивать безопасность населения и выявлять людей, находящихся в розыске.