На Урале проходят протесты против карантинных центров для прибывших из КНР

Жители поселка под Челябинском перекрыли дорогу, чтобы не пустить приехавших из Китая людей в карантинный центр.

Ранее утром жители Рощино вышли на митинг у администрации поселка, протестуя против размещения карантинного пункта в оздоровительном центре «Утес» в деревне Ужевка, передает Znak.com.

На видео, опубликованном в социальных сетях, толпа останавливает машину, в которой находятся люди в медицинских масках, направляющиеся в карантинный центр в деревне Ужевка. Люди интересуются, кто дал медикам право везти прибывших из КНР в Ужевку. По словам очевидцев, после этого автомобиль уехал.

Сообщается, что местные жители также перекрыли дорогу возле санатория «Утес», где открыт карантинный центр. Там находятся семь протестующих. На место приехала полиция, активисты опасаются возможных задержаний.

Между тем в минздраве Челябинской области заверили, что все прибывшие граждане КНР уже осмотрены медиками и здоровы. «В карантинный центр продолжают поступать люди на двухнедельное пребывание», – заявили в ведомстве. Там добавили, что в Ужевку выехал министр здравоохранения региона Юрий Семенов.

Сообщается, что изначально карантинный центр открыли в профилактории «Тополек» в Варне, однако местные жители выступили против. После этого минздрав объявил, что 15 человек размещены в инфекционном отделении миасского медицинского центра «Северный». Затем стало известно об открытии карантинного центра в Ужевке.