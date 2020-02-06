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В Кремле перед выступлением Путина начали проверять посетителей тепловизорами

Общество
15:37, 06 февраля 2020

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ни у кого из 144 эвакуированных из Китая 5 февраля людей пока не обнаружено признаков коронавируса, передает «Интерфакс».

«Коронавируса на сегодня нет ни у кого, повышения температуры также нет ни у кого», — пояснила она. 

Все эвакуированные на настоящий момент находятся в санатории «Градостроитель», им запретили выходить из номеров и их регулярно обследуют врачи. Троих из них из-за диагнозов, не связанных с пневмонией, госпитализировали для «стационарного наблюдения», которые осуществляются «в условия бокса».

При этом журналисты «Дождя» и «Ведомостей» передают, что в Большом Кремлевском дворце посетителей начали проверять на наличие симптомов коронавируса с помощью тепловизора. Это происходит на фоне расширенного заседания президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, которое пройдет там сегодня. Участие в нем примет и президент РФ Владимир Путин.

Как пояснил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, «это мера предосторожности».

По последним данным, количество зараженных коронавирусом в Китае составляет 28 тысяч человек, погибли от него 564 человека. Также ТАСС сообщает о более чем тысяче выздоровевших.

Теги: #Путин #"Уханьский" коронавирус

Рубрика: Общество

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