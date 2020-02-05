Москвичей предупредили о потенциально опасной погоде до конца рабочей недели

Гидрометцентр продлил действие «желтого» уровня погодной опасности в Москве и Подмосковье до утра пятницы, 7 февраля.

Как передает агентство городских новостей «Москва», предупреждение о потенциально опасной погоде синоптики сделали в связи с сильным ветром и гололедицей в столичном регионе.

«Погода потенциально опасна. Гололедица. Период предупреждения — до 6:00 7 февраля. Местами порывистый ветер. Период предупреждения — с 9:00 6 февраля до 21:00 6 февраля», — приводит ресурс сообщение Росгидромета.

Напомним, что в среду, 5 февраля, в Москве и области ожидается облачная погода с прояснениями и морозом до -7 градусов. При этом синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры в мегаполисе. Так, к концу рабочей недели столбики столичных термометров опустятся до отметки 10-12 градусов мороза.