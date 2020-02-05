Облачная погода с прояснениями и до -7 градусов пообещали москвичам 5 февраля

Синоптики рассказали о погоде в Москве и области в среду, 5 февраля. По данным портала «Метеоновости», в предстоящие сутки столичный регион будет находиться в зоне влияния промежуточного гребня антициклона, что обусловит облачную погоду с прояснениями и без существенных осадков.

Воздух в Москве днем 5 февраля остынет до -7..-5, по области — до -10..-5 градусов. Ветер подует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление в середине дня составит 744 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха кажется на уровне 75%.