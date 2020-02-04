Всеволода Чаплина хоронили "сбитые летчики"

29 января в храме Феодора Студита отпевали одного из самых известных и неоднозначных священников России – Всеволода Чаплина. На отпевание и церемонию прощания не пришли ни Патриарх Кирилл, ни другие церковные иерархи.

«Он был один из нас» – это все, что смог сухо произнести Патриарх в адрес своей бывшей правой руки, покойного Чаплина. И то лишь спустя сутки после похорон.

Всеволод Чаплин // фото: Global Look Press

Накануне церемонии прощания главный редактор «Журнала Московской патриархии» Сергей Чапнин на своей странице в Facebook сообщил, что Кирилл «не захотел помочь с похоронами (всё было организовано тремя старыми друзьями о. Всеволода и более никем)» и «запретил своим викариям даже появляться на отпевании о. Всеволода (на свой страх и риск некоторые архиереи приезжали накануне и служили у гроба краткие литии)».

В итоге отпевали протоиерея 10 священников, а не сам Патриарх, который накануне провел службу по другому священнику, скончавшемуся в один день с Чаплиным. «Шоу сбитых летчиков», – назвал состав служащих на отпевании один из присутствующих.

Конечно, РПЦ все запреты отрицает. Представитель РПЦ Владимир Легойда сообщил, что 30 января по предложению самого Патриарха была даже пропета «Вечная память» в честь Чаплина.

Сложившуюся ситуацию сравнивают с поступком Патриарха Алексия, который приехал мириться со своим давним конкурентом в церкви митрополитом Питиримом незадолго до его кончины. Это было по-христиански и по-человечески. А Кирилл даже венок на похороны Чаплина не прислал.

Зато не забыли труды покойного в Общественной палате Союзного государства России и Белоруссии, где уже поручили скульптору Салавату Щербакову изготовить памятник и две мемориальные доски, чтобы повесить в Москве и Минске – на родине Чаплина. По словам Щербакова, Чаплин будет скорее изображен в виде скульптурного портрета, без гигантизма, которого не любил протоиерей.

В честь отца Всеволода учредят и литературную премию за продвижение традиционных ценностей и укрепление православия. Ведь Чаплин был не только хорошим стратегом и гениальным пиарщиком РПЦ, но еще и литератором. Правда, его социальная фантастика, выходившая под псевдонимом Арон Шемайер, была на любителя и, пожалуй, далека от православия.

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Материал вышел в издании «Собеседник» №04-2020 под заголовком «Чаплина похоронили со скандалом».