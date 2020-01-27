Водители "скорой" на Урале угрожают забастовкой из-за перевода на ИП

В Екатеринбурге 67 водителей трех подстанций скорой помощи заявили о забастовке, которую запланировали на 1 февраля, сообщает «Новая газета».

Причиной требований нового работодателя по оформлению статуса индивидуальных предпринимателей. «С 1 февраля наша подстанция передана на аутсорс пермской компании "Феникс-Менеджмент". Эта компания предложила нам зарегистрироваться в качестве индивидуальных предпринимателей. Но мы понимаем, что как только ты становишься ИП, то сразу можешь забыть об оплачиваемом отпуске и о больничных», — объясняет один из водителей. По его словам, 67 водителей не выйдут на рейсы, пока не добьются соцпакета и индексации зарплат.

При этом в самой организации не намерены выполнять требования сотрудников. Глава компании Евгений Фридман заверил журналистов, что его «не особо интересует» протест: «У нас есть водители, которые с 1 февраля выйдут на маршруты», — пояснил он.

«Никакого бунта водителей скорой помощи в Екатеринбурге нет и быть не может», — уверены в пресс-службе Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. По их мнению, «Феникс-Менеджмент» выполнит условия своего договора и скорая помощь будет работать, а сменятся там водители или нет — «это вопрос трудовых взаимоотношений между водителями и компанией», поясняют чиновники порталу «66.RU».

При этом участники потенциальной забастовки не разделяют уверенность представителей горздрава, заявляя, что даже в случае, если компания найдет нужное количество согласных работать как ИП, «водители откажутся ездить с проблесковыми маяками, на срочность, будет дичайшая текучка, постоянные забастовки».