Новая пенсионная реформа на паузе и борьба за туристов: юридический обзор

Начало работы «регуляторной гильотины» и пробуксовка новых идей в сфере пенсий — в обзоре новостей на Sobesednik.ru.

Гильотина усекновения чиновничьего аппетита заработает уже с февраля. Во всяком случае, со следующего месяца будет отменено сразу 3645 архаичных распоряжений, влияющих в той или иной мере на бизнес.

Все это в рамках так называемой «регуляторной гильотины», которая должна, а может и завершится через неполных 12 месяцев — до начала 2021 года. Сроки всегда были слабой стороной законодателей…

Большой скепсис вызывает инициатива власти принять новую накопительную пенсионную систему. Что довольно объяснимо, ведь люди старшего возраста пережили такое количество «кидалова» со стороны государства: это вам и советские накопления, и «первая» замороженная накопительная система, и многое другое, что в итоге изрядно «подпитывало» государство, а людей оставляло с телевизором в голове и не только в дураках.

В общем, если кратко: появляется термин «гарантированный пенсионный план». Отвергая все усмешки и недоверие, механизм предлагают следующий: выплаты или по достижении пенсионного возраста, или спустя 30 лет после начала участия в ГПП. У человека появится выбор: получить накопления все целиком сразу, но — внимание — заплатив подоходный налог, или приобрести пенсионный план.

Государство научилось давить льготами: участник ГПП получит вычет в размере 13% от каждого взноса и прочее. Решать, верить или нет, тут даже не придется: примут — проверите… Но тема буксует с самого начала — предполагалось запустить ее с 2021 года, а она даже не внесена в законодательный план работы Госдумы в этом году.

Единый федеральный реестр турагенств будет вскоре создан. Это первый кодифицированный акт для всех участников рынка после отмены лицензий еще в 2007 году.

Главное для потребителей — компании, не внесенные в реестр и пытающиеся продавать путевки, будут оштрафованы примерно на одну зарубежную путевку — в сумме до 30 тысяч рублей. Причем закон вступит в силу только с 1 января 2021 года.

На другом фронте защиты прав то ли граждан, то ли отельеров — организация «Опора России», обратившаяся в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с жалобой сервис бронирования отелей Booking.com. Камень преткновения — в соблюдении паритета цен. В результате эта система бронирования может гарантировать, что представленные на ее ресурсе условия бронирования — наиболее выгодные. По какой-то причине в «Опоре России» уверены, что такая практика ограничивает возможность отельеров развивать прямые продажи… Хотя, надо сказать мягко, это не совсем так…