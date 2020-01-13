3,6 тысячи правительственных актов отменят к началу февраля

Руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко заявил на совещании у премьер-министра Дмитрия Медведева, что основной массив устаревших актов СССР и РСФСР будет отменен с 1 февраля, передает «Интерфакс». В этот день будут аннулированы 3 645 правительственных актов.

Также Чуйченко сообщил, что на общественном обсуждении находится проект об отмене 2 412 ведомственных актов СССР и РСФСР. Проект об их отмене будет представлен на подпись премьер-министру до 1 марта.

Медведев во время совещания сообщил о подписании постановления об отмене 1 259 устаревших правительственных актов. Эти чистки устаревших норм проходят в рамках так называемой «регуляторной гильотины», старт которой дал президент Владимир Путин в феврале 2019 года в послании Федеральному собранию.

Реформа в сфере законов об обязательных требованиях и государственном контроле должна завершится до начала 2021 года.