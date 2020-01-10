Верховный суд не принял жалобу девушки, осужденной лишь с третьего раза

Верховный суд отказался рассматривать дело россиянки, которую присяжные дважды признавали невиновной, но в итоге осудили на 8 лет колонии по статье о покушении на сбыт наркотиков в особо крупных размерах, передает «Медиазона».

22-летняя жительница Самары Елизавета Кенешова была осуждена после того, как, по её словам, забрала косметику и колонки для друга, заказанные в интернет-магазине. Она была задержана ФСБ вместе с Ниджатом Нагиевым, которого осудили на пять лет колонии, когда она, по версии следствия, получала посылку с 649 граммами мефедрона.

При этом Нагиев изначально заявил, что занимался распространением наркотиков вместе с другой девушкой, Наргиз Мамедовой, которая оформила посылку на имя Кенешовой.

После задержания Мамедовой Нагиев поменял показания, которые теперь стали совпадать со словами Мамедовой, заявившей, что именно Кенешова распространяла наркотики.

Коллегию присяжных, которая приняла единогласное решение оправдать девушку, судья распустил, а новая коллегия сперва вынесла оправдательный приговор, но после перерыва одна из присяжных поменяла свою точку зрения, что привело к обвинительному приговору. Самарский областной суд оставил его без изменений.