Налоговые наступление на самозанятых и оборона богатых: юридический обзор

Власть обсуждает, как помочь малоимущим. Один из путей — введение вычета для таких категорий граждан из налога на добавленную стоимость.

Правда, пресс-секретарь президента выразился очень туманно: мол, пока нет ни позиции, ни решений. Что разнится с тем, как, например, депутаты довольно прозрачно намекнули об отношении к богатым россиянам: повышенный налог для тех, кто зарабатывает более 24 миллионов рублей в год, отклонили в десятый раз. Повышать его в последний раз предлагали на 5%. В доминирующей фракции Госдумы тогда цинично объяснили свой отказ: дескать, народ негативно на это отреагирует. Или у нас к народу применяется имущественный ценз, а остальные — вы чьих будете, получается?..

Тем временем появляется статистика перехода граждан на самозанятость. Государство заработало на них миллиард, а за год зарегистрировалось 330 тысяч плательщиков профессионального налога. Неплохо, ведь эксперимент проводился только в четырех регионах. Со следующего года к ним добавятся еще 19. Но в теневом секторе работает, по статистике, от 11 до 17 миллионов россиян.

Государство пока получает немного, ведь для самозанятых установлена беспрецедентная ставка — от 4 до 6% в зависимости от того, кому оказываются услуги — физическим или юридическим лицам. Еще одно условие — работать самому, никого нанимать нельзя...

Кабмин одобрил введение запрета на езду по платным дорогам без внесения платы в установленном порядке. Так и хочется поерничать: мол, раньше-то, оказывается по «платке» можно было ехать безвозмездно...

Тем не менее, штраф предлагается серьезный — 10 тысяч. Дело в том, что в основном на платных дорогах (а их пока лишь около 1500 км в 13 регионах) будет введена система «свободный поток». Проезд предполагается сделать свободным: без остановки перед шлагбаумом, но через рамку, которая будет фиксировать номер транспортного средства.

Кстати, с 1 января граждане будут регистрировать новые авто без посещения ГИБДД. Подробнее об этом — в материале, посвященном законодательным новациям с первого дня следующего года: читайте скоро на Sobesednik.ru.

Долги признанных несостоятельными компаний можно вскоре будет взыскивать с родственников и даже с несовершеннолетних детей владельцев фирмы. Но Верховный суд, соизволяя это, одновременно и ограничил процесс двумя обстоятельствами. Во-первых, если при сделке имущество умышленно выводится из терпящей бедствие компании, в результате чего не удается погасить задолженность. Во-вторых, родственники ответственны в размере стоимости переданного имущества. Подобные сделки рекомендуется признавать мнимыми, либо взыскивать положенное с родственников владельцев компании — в порядке возмещения вреда.