Что стоит знать и помнить о новых законах с 1 января: юридический обзор

Новый год грядет и дарит массам пищу для размышлений — как весьма утонченную, так и не из той снеди, которую желаешь вкушать. Есть различные оттенки — стол все-таки широкий, новогодний…

Вот к первому разбору, но с чувством недосказанности отнесем хоть и частичное, но урегулирование вопроса аварийного жилья: можно получить как новое жилье, так и деньги. Субсидии вроде должны заинтересовать и застройщиков: государство будет им гарантировать 25% затрат на снос и строительство. Временное жилье возможно будет на срок до двух лет до получения постоянного. Вместе с тем еще годы число тех, кому оно требуется, будет весомым...

К достойной закуске подойдет право получить за досрочную выплату кредита соответствующую часть стоимости страховки при сопадении двух факторов: при отсутствии страховых случаев и в течение семи только дней после погашения. Обратите на последнее внимание.

Коллекторов наконец в 2016 году приструнили, издав профессиональный закон, зачистив порой дикое поле в этой области, которая по собственным правилам вполне себе действовала до того 15 лет. Теперь же вводится прямой запрет на передачу коллекторам долгов граждан за услуги жилищно-коммунального хозяйства. Существовавшая и до этого уступка права будет теперь возможна только для профессиональных участников рынка жилищно-коммунальных услуг — управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК или ресурсоснабжающей организации.

Добавим в копилку прав человечих возвращение комнат для курения в российские аэропорты, а МРОТ с 1 января 2020 года уже потянет на 12 130 рублей в месяц.

К абсолютному злу, по личному убеждению, относится то, что законодатель отнес сжигание мусора к средствам утилизации. Можно сказать, онкоутилизации, а учитывая планы по массовому размещению таких производств по всей федеральной территории... Какой великий бюджет здесь еще только закладывается, остается только предугадывать. И, к сожалению, видится, что для экономии на инфраструктуре весьма вероятно появление таких производств у населенных пунктов… Давайте внимательно следить за этим вопросом.

На десерт смешное. Например, тот законодательный факт, что введено понятие «российское шампанское». Французские виноделы могут не заинтересоваться этим фактом только из снобизма. Одновременно исключение виноградосодержащих напитков из разряда вин делает положение российского «шампанского» вдвойне двусмысленным и даже приторным — как бывает, если при приготовлении десерта перестараться...

Приятный запрет. Нельзя будет эксплуатировать новые автомобили без номерных знаков. Дело в том, что с 1 января автомобиль можно будет поставить на учет прямо в автосалоне. А во дворе жилых домов вводится запрет парковки и стоянки коммерческих автомобилей.

Без комментариев отметим дальнейшее утеснение в той сети, где скрепа видна даже в ее законодательном упоминании — «сети Интернет». При регистрации первичной пользователи интернета уже будут регистрироваться по номеру мобильного телефона, а уж он-то привязан к личным данным абонента. Такой порядок при будет распространяться на все интернет-платформы: анонимы исчезнуть с тех, где зарегистрировано более 100 тысяч человек.

Ужесточен запрет на распространение в интернете и СМИ недостоверной общественно значимой информации. Весьма размытое определение еще больше становится непонятным, ведь речь должна вестись только о тех сообщениях, которые подаются под видом достоверных сведений и создают угрозы для безопасности граждан и правопорядка. Штрафы — от 30 тысяч до 1,5 миллионов рублей в случае, если сообщение привело к гибели человека или массовым беспорядкам. А ну как не откажутся в будущем от формулировки «массовые беспорядки» применительно к народным выступлениям, подобным летним, и будет на таких несознательным гражданах еще и очередное экономическое клеймо...

(автор оригинальной иллюстрации: Artact Qc «Tenace»)

Эконовости: перед походом на рыбалку необходимо будет оформлять уже послезавтра именное разрешение. Впрочем, все это штука региональная, там же — ограничения по количеству и видам выловленных рыб. Кроме того, вступят в силу новые положения закона об обращении животными. Крайне ограничат организацию контактных зоопарков. Отныне им будет необходимо располагаться в отдельном здании или на отдельной территории, а места для животных не могут быть доступны для человека. Фактически речь может вестись о создании полноценного зоопарка. Ну, хоть так...

С наступающими! Долой уныние, рутину, и будем здоровы!