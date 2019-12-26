Токио передал Москве землю с могилы Рихарда Зорге

Япония в рамках акции «Горсть памяти» передала России землю с могилы советского разведчика Рихарда Зорге.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на замглавы Минобороны РФ, начальника Главного военно-политического управления ВС РФ Андрея Картаполова.

Также российское военное ведомство получило землю с братских могил советских воинов из Азербайджана, Испании, Китая, Литвы, Норвегии, Польши, Сербии, Словении, Таджикистана, Швеции и Финляндии.

Картаполов поблагодарил участников акции за вклад «в работу по увековечению памяти советских воинов, отдавших жизни за защиту своей страны». По его словам, всего планируется привезти землю с могил из более чем 40 стран.

Сообщается, что кисеты с землей будут помещены в латунные гильзы артиллерийских снарядов и установлены на территории храма Вооруженных сил России, который строится в парке «Патриот» в подмосковной Кубинке.