Навальный заявил, что его не задержали, а "силой выволокли из офиса" ФБК

Алексей Навальный заявил, что обыск в Фонде борьбы с коррупцией связан с отказом удалить фильм «Он вам не Димон».

Ранее Sobesednik.ru писал, что в столичном офисе ФБК прошел обыск, в ходе которого силовики задержали оппозиционера Алексея Навального.

Однако позднее сам Навальный в Twitter свое задержание опроверг. По словам политика, его «просто силой выволокли из офиса», а потом отпустили.

Кроме того, оппозиционер заявил также, что прошедший в ФБК обыск связан с отказом фонда удалить с YouTube фильм «Он вам не Димон».

«Я еще раз официально заявляю: "Он вам не Димон" не будет удален, несмотря ни на какое давление», — написал Навальный в Instagram.