Лидер движения "Курган – Антиуран" стала фигурантом уголовного дела о терроризме

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Любови Кудряшовой, возглавляющей движение против добычи урана в Зауралье.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Курганской области, передает URA.RU.

По мнению ведомства, активистка совершила преступление, предусмотренное частью 1 статьи 205.2 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и публичное оправдание терроризма»). Экспертиза установила, что материалы, которые она публиковала на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» с 2014 по 2016 годы, побуждали к насильственному изменению конституционного строя страны, а сама Кудряшова являлась «активным противником проводимой органами государственной власти и президентом РФ политики».

Кроме того, по данным ФСБ, женщина открыто выступала за смену конституционного строя и действующей власти с применением насилия.

Издание отмечает, что ранее Кудряшова выступала не только за запрет добычи урана в Зауралье, но также возглавляла движение за восстановление прав граждан СССР. Организация продавала жителям города справки с печатью «Курганского облисполкома» и поддерживала контакт с иностранными дипмиссиями. Тогда в отношении Любови Кудряшовой возбуждали уголовное дело по части 2 статьи 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). По решению суда женщина была помещена в психоневрологический диспансер, однако позже ее выписали оттуда.