Пушкина заявила, что сроки внесения закона о бытовом насилии сдвинулись на январь

Зампред комитета ГД по вопросам семьи, женщин и детей Оксана Пушкина рассказала о работе над законом о домашнем насилии.

По словам парламентария, сроки внесения законопроекта в Госдуму сдвигаются как минимум до конца января. «До Нового года точно не внесем. До конца января обязаны. Работа продолжается», — цитирует ее ТАСС.

Пушкина добавила, что сейчас законопроект продолжает обсуждаться и дорабатываться в Совфеде и в Госдуме. «Совет Федерации очень серьезно относится к комментариям населения. Так что идет нормальный, конструктивный процесс», — сказала она.

Напомним, на большой пресс-конференции Владимира Путина, которая прошла накануне, 19 декабря, президент России рассказал о своем смешанном отношении к закону о профилактике бытового насилия, призвав обсуждать инициативу в обществе, а также всесторонне ее изучать, чтобы спрогнозировать возможные результаты принятия такого законопроекта.