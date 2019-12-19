Путин – о законе против бытового насилия: "силой не заставишь любить"

Президент России Владимир Путин прокомментировал готовящийся закон о домашнем насилии в ходе своей пресс-конференции.

Одна из присутствующих на встрече главы государства с журналистами корреспонденток спросила Владимира Путина о том, что он думает о законопроекте. «Против него выступают РПЦ, многодетные семьи, за него выступают ЛГБТ, всякие феминистские сообщества», — заявила женщина, добавив, что «в неволе люди не рождаются».

«Законопроект я не читал, но Валентина Матвиенко подробно мне о нем рассказывала. Отношение мое смешанное. Силой не заставишь любить. Раньше обращались в парткомы и требовали, чтобы они навели порядок в семье, приструнили какого-то из супругов. Давало ли это позитивный эффект? Не знаю. Но я против любого насилия, в том числе в семье, и прежде всего — к детям, к женщинам. Это признак низкого уровня культуры, когда более сильная особь решает вопросы при помощи грубой силы», — ответил журналистке президент.

Владимир Путин призвал спокойно обсуждать инициативу в обществе, а также всесторонне ее изучать, чтобы спрогнозировать возможные результаты принятия такого закона.

Напомним, комментируя закон о домашнем насилии на пресс-концеренции 5 декабря, российский премьер-министр Дмитрий Медведев, заявил, что «в XXI веке уже никого не может утешить формула "бьет — значит любит"».