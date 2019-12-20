Извинившимся за фальсификацию выборов членам УИК дали до 1,5 лет условно

Свердловский районный суд Красноярска назначил условные сроки не более 1,5 лет за фальсификацию выборов 2018 года трем членам участковой избирательной комиссии №384, запретив им также два года работать на выборах, сообщает «Сибирь.Реалии».

По данным издания, Альбине Прошкиной назначали наказание в виде 9 месяцев условного срока, Анастасии Ахоян — одного года, а Ирине Поповановой — 1,5 лет. Все они являются сотрудниками муниципальных детских садов и занимают руководящие позиции.

Ранее они признали свою вину и напечатали извинения в местной газете «Красноярские новости», о чем сообщал Sobesednik.ru.