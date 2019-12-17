В газете Красноярска члены УИК разместили извинения за фальсификацию голосования

Члены избирательной комиссии Свердловского района Красноярска, против которых заведено дело о фальсификации выборов разместили в местной газете свои извинения «перед обществом, государством и избирателями», обращает внимание «Тайга.инфо».

«Мы, Попованова И. Л., Прошкина А. Г., Ахоян А. С., члены участковой избирательной комиссии избирательного участка №384 Красноярска, на выборах депутатов Красноярского городского Совета депутатов 9 сентября 2018 года совершили деяние, в котором очень раскаиваемся, так как своими действиями подорвали веру в честность выборов у граждан РФ. В настоящее время готовимся предстать перед судом РФ. Просим прощения перед обществом, государством и избирателями», — говорится в обращении, размещенном на последней странице муниципальной газеты «Красноярские новости».

В день голосования одна из избирательниц обнаружила, что её в списках она уже значится как проголосовавшая. Позже сотрудники правоохранительных органов установили ещё 10 подобных случаев на этом участке. При этом подписи якобы проголосовавших в книгах избирателей оказались поддельными.

Всех троих обвиняют в фальсификации итогов голосования на выборах горсовета Красноярска, на которых по их округу одержал победу представитель «Единой России» Андрей Козиков. Против членов комиссии возбуждено уголовное дело по статье 142.1 УК РФ.