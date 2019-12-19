Путин опроверг связь увольнения Левченко с его членством в КПРФ

Президент РФ объяснил, что принял отставку главы Иркутской области Сергея Левченко, исходя из эффективности его работы.

На вопрос иркутской журналистки об отставке Левченко Владимир Путин ответил в ходе большой пресс-конференции, которая проходит в четверг, 19 декабря. Корреспондент спросила президента, связано ли увольнение губернатора исключительно с недавним наводнением или у главы государства были и другие причины для такого решения.

«Вы намекаете на то, что он из КПРФ? Это не имеет никакого значения для меня, — сказал Путин. — У Иркутска много проблем. Я не могу сказать, что Левченко плохо работал, но в такой ситуации нужно работать быстро. [...] Я говорил с местными жителями. Один из тезисов — "пришлите нам сюда других людей". И то я не спешил, смотрел, как все развивается. Думаю, что человек, которого мы сейчас выбрали, он с этой задачей справится, тем более при поддержке федерального центра».

Напомним, о том, что губернатор Иркутской области Сергей Левченко, вероятная отставка которого обсуждалась осенью, добровольно покидает свой пост, стало известно 12 декабря.