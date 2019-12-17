Депутаты хотят защитить от табачного дыма жителей коммуналок

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий запретить курить в комнатах общего пользования в коммунальных квартирах

Как сообщает «Интерфакс», авторами инициативы стали первый замглавы фракции «Единая Россия» Андрей Исаев, глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов и член того же комитета Николай Герасименко.

В пояснительной записке к документу говорится, что законопроект направлен на защиту прав некурящих жильцов коммуналок, в том числе детей, женщин и пожилых людей, которые из-за курящих соседей должны «фактически круглосуточно вдыхать табачный дым». Уточняется, что речь идет о таких помещениях, как кухня, коридор, ванная и туалет.

Ранее Sobesednik.ru писал о том, что депутаты Госдумы приняли закон, разрешающий обустраивать в аэропортах помещения для курения.