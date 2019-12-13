Песков назвал прогнозируемой рекордную убыль населения РФ за последние 11 лет

Росстат сообщил, что за январь-октябрь 2019 года естественная убыль населения страны составила 259,6 тысяч человек, население России сократилось за год на 43,7 тысяч человек, пишет ТАСС. Сейчас в России проживают 146,7 миллиона человек.

Этот год может стать рекордным по данным по убыли населения за последние 11 лет, пишет «Интерфакс». В Росстате уточняют, что миграционный прирост на 81,6% компенсировал естественную убыль населения.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя эти сообщения агентств, заявил, что ситуация с демографией в РФ прогнозировалась. «Действительно, демографическая яма, которую неоднократно объяснял и сам президент, и все наши руководители в социальной области, сейчас находится в своей кульминации, ситуация в этом плане, безусловно, очень неприятная», — цитирует Пескова ТАСС. Он объяснил демографический спад «наследием прошедших десятилетий».

Песков отметил, что для решения этого вопроса создан национальный проект «Демография» и принят «целый набор мер, который призван минимизировать негативные последствия от этого».

ИА Regnum проводит с середины октября опрос, согласно которому 48% жителей страны отмечают, что детей вокруг них стало меньше. В малых городах процент отмечающих эту тенденцию ниже (30%).

«Демоскоп Weekly» писал со ссылкой на прогнозы ООН, что к 2050 году доля населения мира старше 65 лет составит 16%. Сейчас она составляет 9%.