Экотехнопарк «Шиес» будет платить работникам больше всех в регионе

Протесты активистов против строительства в Ленском районе Архангельской области современного объекта по обращению с отходами все еще продолжаются, однако даже самые ярые противники проекта экотехнопарка вряд ли станут спорить с тем, что его появление принесет немалую экономическую выгоду как району, так и всему региону. Экотехнопарк не только повлечет немалые финансовые вливания в бюджет Поморья, но и будет платить своим работникам больше всех в области.

Вопрос трудоустройства в российской провинции крайне важен и всегда актуален. Получить достойную работу с хорошей зарплатой стремится каждый гражданин, но далеко не всем выпадает такая возможность. По подсчетам Архстата, в Архангельской области количество безработных всего за год выросло почти на 11%.

Новый экотехнопарк позволит сотням местных жителей получить высокооплачиваемую работу и увеличить достаток. Средняя зарплата в Архангельской области – около 30 тысяч рублей в месяц, работники же «Шиеса» будут получать 45-50 тысяч рублей.

Самого экотехнопарка в Шиесе еще нет, но пользу местные жители уже ощутили: инвестор проекта – ООО «Технопарк» - развернул масштабную социальную деятельность в Ленском районе. Уже сейчас благодаря поступлению в регион инвестиций от правительства Москвы и компании «Технопарк» региональный бюджет дополнительно получает миллиарды рублей.

Всего с 2019 по 2021 год региону предстоит освоить два миллиарда рублей, выделенных правительством Москвы на социально-экономическое развитие в рамках программы сотрудничества по проекту экотехнопарка «Шиес».

В столице района Яренске появится новая школа на 320 мест, физкультурно-оздоровительный комплекс и реконструирована система водоснабжения. Кроме этого планируется отремонтировать дорогу Заболотье-Сольвычегодск-Яренск на участке Фоминская-Слобочиково, приобрести машины скорой помощи и коммунальную технику. Запланирована и реставрация объекта культурного наследия народов Российской Федерации регионального значения «Церковь Спасс-Преображения».

Около 200 млн рублей пойдет на ликвидацию незаконных мусорных свалок в Архангельской области. До конца года с карты области исчезнет 77 несанкционированных помоек.

Помимо этого за счет средств инвестора проекта ОО «Технопарк» были проведены ремонты инфраструктурных и социальных объектов и благоустройство населенных пунктов Ленского района. К началу учебного года отремонтированы все районные школы, а также Яренский детский дом. Ремонт провели в детсадах Яренска, Козьмино, Ирты, Усть-Очеи, Лены и других поселений. В общей сложности программа ремонта затронула 58 социально важных объектов района.

При этом налоги экотехнопарк будет платить в местный и региональный бюджет. В сумме (НДФЛ, отчисления в Пенсионный фонд, в Фонд обязательного медицинского страхования, налог на землю) за первые шесть лет предприятие заплатит региону свыше 912 млн рублей налогов.

Кроме того, с появлением ЭкоТехноПарка местный бизнес получит контракты на его обслуживание, что немаловажно для дальнейшего социального развития региона. Поэтому спорить о том, нужен ли области современный высокотехнологичный объект можно еще долго, но своими делами и результатами работы инвесторы проекта раз за разом доказывают бессмысленность таких споров.