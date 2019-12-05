Совет судей заявил об отклонении идеи о наказании СМИ за критику судебной власти

В Совете судей заявили об отсутствии в концепции информполитики судебной системы пункта о «скандализации правосудия».

«В окончательной версии документа этих предложений нет. Большинство членов Совета судей учло встречное предложение отклонить эти инициативы», – приводит «Интерфакс» слова председателя Совета судей, судьи Верховного суда Виктора Момотова.

По его словам, идея о внедрении специальных правил освещения в СМИ деятельности судов и «эффективного механизма защиты от дискредитации судебной власти» исходила от определенной части разработчиков концепции, а не всего судейского сообщества, и фигурировала исключительно в черновом варианте документа».

Момотов добавил, что окончательный вариант концепции в скором времени будет размещен на официальном сайте Совета судей.

Ранее сообщалось, что соавторы новой концепции информационной политики судебной системы предложили ввести ответственность для СМИ за «скандализацию правосудия» и «манипулирование общественным мнением в отношении судебной власти», а также «беспорядочную, необоснованную критику, подрывающую доверие общественности к процессу отправления правосудия». Также стало известно о предложении наказывать издания и отдельных журналистов за давление на суд и «лоббирование интересов отдельных лиц путем размещения в СМИ на коммерческой основе негативных материалов о деятельности судов».