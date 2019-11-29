Обзор юридических новостей за 28 ноября

Депутаты вспомнили, что 31 декабря каждого года в стране вообще-то рабочий день согласно Трудовому кодексу. И давай раскачивать лодку, пытаясь заработать вистов перед народом —перенести: не дату, но выходной. Напомню, в календаре выходными значатся 1–8 января 2020 года. Да и народ готов хоть последней субботой поменяться с 31 декабря. А воз пока и ныне там…

Но сие неудивительно, когда выступает против Минтруд по весьма практичным основаниям — ведь работа в выходной и праздничный день оплачивается в двойном размере. А еще грозит пальцем — права переносить выходные и праздничные дни из ТК, то есть федерального закона, нет. Можно лишь оставить от отпуска неотгулянный день и воспользоваться этим 31.12...

Что ни день, то «открытие» в судебной сфере. Вот, например, посыл Общероссийского гражданского форума: государство не в состоянии обеспечить право на справедливый суд. Что это — привлечение внимания к себе в преддверии проведения или крик о помощи?

К еще одному предложению нельзя отнестись равнодушно — о необходимости создания гражданского ведомства для расследования преступлений полиции и силовых структур. А ведь эта структура создана по инициативе Алексея Кудрина, пусть и либерального, но все-таки чиновника высшего разряда в довольно стесненной в правах стране...

Стремительно может поменяться правовое положение домашних питомцев. И если сейчас в основном это касается жестокого обращения с живностью, то уже публично объявлено, что в течение месяца до конца в Госдуму законопроект об обязательной регистрации домашних животных.

Обязательное «закрепление или введение в тело животного средств идентификации» ждет собак и кошек. Внесены поправки в КоАП о наказании за оставление животных на улице, а также принят закон о муниципальных приютах.

Список животных, которым предпишут идентификацию в случае принятия закона, довольно широк: мелкий и крупный рогатый скот, пушные звери, рыбы и иные водные животные, домашняя птица, пчелы, олени, лошади, свиньи, ослы, мулы, верблюды и лошаки. Представляете бюджет мероприятия? Причем законопроект уже разработан, а в некоторых регионах проводятся пилотные проекты…