В доме экс-председателя СО РАН в новосибирском Академгородке проходят обыски

В коттедже экс-главы Сибирского отделения РАН Александра Асеева проходят обыски в рамках дела о незаконной приватизации.

Об этом сообщил сам Асеев, передает ТАСС. «На месте работают и сотрудники ФСБ, и Следственного комитета. В доме нахожусь я, моя жена, наш адвокат и трое понятых», — рассказал он. По словам академика, силовики ищут документы, связанные с уголовным делом о незаконной приватизации коттеджа.

18 ноября обыски также прошли в других зданиях Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). В отношении экс-управляющего делами отделения Эдуарда Скубневского было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, связанное с приватизацией коттеджа в 2014 году.

Дом находится в новосибирском Академгородке на улице Мальцева. До 2014 года он был собственностью государства и предоставлялся по договору социального найма действующему главе СО. Затем здание было приватизировано на имя дочери Александра Асеева, который возглавлял отделение с 2008 по 2017 год.