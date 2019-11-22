Новый директор ФСИН надеется "изжить" издевательства над заключенными в колониях

Директор ФСИН России Александр Калашников заявил, что с его назначением на этот пост не произойдет ужесточения отношения к заключенным, а «бояться должны только те, кому есть чего бояться», передает ТАСС.

Он отметил, что ФСИН «поддерживает тех правозащитников, кто болеет за страну». Он также пояснил, что ни один случай издевательств в тюремной администрации над заключенными не остается без внимания, а «виновные однозначно несут ответственность вплоть до уголовной, получают по заслугам». «Это не система, это отдельные случаи, с которыми мы боремся, и я надеюсь, что их просто не будет, мы их изживем», — приводит его слова «Российская газета».

Калашников считает, что «принимать какие-то репрессивные меры, наверное, уже не то время, и мы уже не те люди». Также он отметил трудности работы сотрудников ФСИН, которые постоянно имеют дело с заключенными при нагрузке, «превышающей все нормативы», и зарплате в 19–20 тысяч рублей.

«ФСИН не та "окаянная служба", о которой говорил Петр I, это, с учетом количества осужденных, достойная и необходимая в нашем государстве служба», — передает его слова «Медиазона».