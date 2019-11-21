В Кремле назвали "беспочвенными" опасения из-за видео с "бойцами ЧВК" в Сирии

В Кремле прокомментировали появление в СМИ видео, на котором предполагаемые бойцы ЧВК «Вагнер» отрезают голову сирийцу.

Речь идет о расследовании, которое провела «Новая газета», имея в своем распоряжении видеозапись убийства человека, появившуюся в Сети в 2017 году. На ней четыре человека, говорящие по-русски, избивают лежащего на земле мужчину кувалдой. Затем они отрезают ему голову ножом, отрубают руки лопатой, вешают тело за ноги и поджигают, сопровождая свои действия смехом, шутками и одобрительными комментариями. Издание утверждает, что как минимум один из участников расправы — боец так называемой ЧВК «Вагнер». По данным арабской Jesr Press, убитый на видео мужчина — Мохаммед Таха Исмаил Аль-Абдулла (Хаммади Таха Аль-Бута), который был мобилизован в резерв армии Башара Асада в 2017 году, но дезертировал.

Как передает «Интерфакс», комментируя эти данные, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что сам он ролика не видел и не знает «о чем идет речь». При этом представитель Кремля отметил, что опубликованное «Новой газетой» расследование «не имеет никакого отношения к российским военным», а значит и не является вопросом администрации президента.

«В любом случае я убежден, что это не имеет никакого отношения к российской военной операции в Сирии. Поэтому в данном случае какие-то репутационные опасения абсолютно беспочвенны», — заявил Песков.

Напомним, в начале ноября авторитетное американское издание The New York Times сообщило о прибытии в Ливию 200 наемников ЧВК «Вагнер» для участия в гражданской войне.