Юрий Лужков: За ошибки вождей всегда расплачивался народ

На прошлой неделе в Московском Доме книги на Арбате экс-мэр столицы представил новую книгу: «Властители, уничтожавшие великую страну. Россия. ХХ век», в которой проанализировал роковые ошибки, провалы и промахи лидеров прошлого века.

В маленькое книжное кафе набилось много народа. Но те, кто не поместился, могли слышать Юрия Михайловича в залах магазина — голос его разносился далеко.

Поддержать экс-мэра пришли и знакомые автора. В зале сидели и Илья Резник, и вдова известного офтальмолога Ирэн Федорова, и другие известные люди. Специально ради этой презентации в Москву, как узнал «Собеседник», с мужем приехала и Елена Батурина.

— Критика — это не очернение, это хорошая оптика, — с ходу обозначил свою позицию Лужков.

Он уверен: надо под лупой рассматривать и анализировать свою историю:

— Чтобы больше не происходило так, как в ХХ веке: ни один из последующих правителей России не был продолжателем программы предшественника. В стране слишком часто менялся не только политический курс, но и основы хозяйствования. В итоге за ошибки властей всегда расплачивался народ.

Книга эта — плод долгих размышлений Юрия Михайловича о природе и сути власти, о ее целях и методах. О том, зачем люди идут во власть, о роли личности в истории и о том, какое значение имеет мораль в решениях властителя.

— Власть сама по себе не свята и не грешна, но слишком часто и вынужденно бывает — в лице ее носителей — и жестокой, и милосердной, и бессердечной, и мудрой, и суетной. Власть — не отдельный от всех нас мир, — этот вывод Лужков, можно сказать, выстрадал.

Эту книгу он задумывал давно. Еще в мае 2017-го, когда я делала репортаж из хозяйства Лужкова в Калининградской области, он делился замыслом. Не упускал случая «обкатать» те или иные выводы на собеседниках... Так, тезис о трех жизнях властителя (во власти, после власти и то, что думает о нем народ) он использовал в одном из интервью нашему изданию.

В итоге книга получилась глубокой, наполненной афористичными фразами, четкими выводами. В каких-то моментах спорная, но безусловно интересная, заставляющая думать.

Лужков дает нелицеприятную характеристику каждому из правителей страны ХХ века — от Николая II до Бориса Ельцина, оценивая их правление исключительно с точки зрения того, какую пользу они принесли России.

В небольшой заметке трудно не впасть в однобокость. Но кратко, глобальную, по мнению Юрия Михайловича, вину каждого можно сформулировать следующим образом:

Николай Второй отставал от требований жизни в необходимых реформах власти. Слишком высокая внушаемость в вопросах политики, слишком высокая доверчивость к Европе. Не был способен ни предвидеть будущее, ни планировать его. Не отличался решительностью вождя, некоторой, необходимой для лидера, любовью к власти, как инструмента действия.

отставал от требований жизни в необходимых реформах власти. Слишком высокая внушаемость в вопросах политики, слишком высокая доверчивость к Европе. Не был способен ни предвидеть будущее, ни планировать его. Не отличался решительностью вождя, некоторой, необходимой для лидера, любовью к власти, как инструмента действия. Керенский. Не будучи вождем по сути, нельзя брать в руки полномочия вождя. Властитель не должен впадать в иллюзии, ибо они сжигают власть быстрее огня. Не обладал чувством исторической перспективы, вольно или невольно подталкивал государство к хаосу.

Не будучи вождем по сути, нельзя брать в руки полномочия вождя. Властитель не должен впадать в иллюзии, ибо они сжигают власть быстрее огня. Не обладал чувством исторической перспективы, вольно или невольно подталкивал государство к хаосу. Вина Ленина в том, что он целую страну сделал полигоном для эксперимента будущей «мировой революции».

в том, что он целую страну сделал полигоном для эксперимента будущей «мировой революции». Сталин. Перемалывая невинных в мясорубке репрессий, убивал то, что строил, — великую страну.

Перемалывая невинных в мясорубке репрессий, убивал то, что строил, — великую страну. Среди правителей Лужков считает и Маленкова , главу Совмина в последние годы правления Сталина и начальные — Хрущева. Его он называет чуть ли не единственным светлым пятном, имея в виду реформы сельского хозяйства.

, главу Совмина в последние годы правления Сталина и начальные — Хрущева. Его он называет чуть ли не единственным светлым пятном, имея в виду реформы сельского хозяйства. Годы правления Хрущева оценены Лужковым как годы метания, бессистемности, удивительно неэффективной своеобразной крутости Никиты Сергеевича.

оценены Лужковым как годы метания, бессистемности, удивительно неэффективной своеобразной крутости Никиты Сергеевича. Брежнев поначалу был неплох, но его характер и интеллект перестали что-либо значить с годами тяжелых болезней и фактического ухода от дел.

поначалу был неплох, но его характер и интеллект перестали что-либо значить с годами тяжелых болезней и фактического ухода от дел. Ничего уже не значили и не могли сделать больные властители Андропов и Черненко .

и . Соревнование Горбачева и Ельцина разрушило Советский Союз.

— Два этих деятеля нанесли нашему отечеству неисчислимый вред, — объясняет свою позицию по отношению к Горбачеву и Ельцину Юрий Лужков. — Перестройка, демократия, гласность, обновленный социализм, новое мышление — все это было Горбачевым сознательно или бессознательно перевернуто с ног на голову, и это обрекло СССР на распад. При нем и Ельцине совершилась не только нелепая по форме, но и глупейшая революция. Глупейшая, потому что стала самым разрушительным, самым безобразным, самым разорительным для страны, самым минирующим будущее способом перехода на новые пути. Тот, кто думает, что все трагические последствия распада СССР уже произошли, горько ошибается.

Лужков завершил презентацию эффектным жестом. По обе стороны сцены стояли стенды с картой России. В конце с одной из них он снял пленку и наглядно показал, как скукожилась страна за период с 1904 по 2014 год.

Экс-мэр обещает продолжить свой труд и написать книгу о том, что происходило в начале XXI века. Обещает быть столь же честным и бескомпромиссным в оценках...

* * *

Материал вышел в издании «Собеседник» №44-2019.